POL-FR: Freiburg: Körperverletzung in der Straßenbahn - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 03.06.2025, gegen 13.45 Uhr geriet eine 58-jährige Frau mit einem bislang unbekannten Pärchen in der Straßenbahnlinie 5, zwischen den Haltestellen Scherrerplatz und Dorfbrunnen in Streit. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation und die Frau erhielt Schläge ins Gesicht. Das Pärchen stieg an der Haltestelle Dorfbrunnen aus der Straßenbahn aus. Beide können wie folgt beschrieben werden: Mann: - zwischen 30 und 40 Jahre alt - untersetzt ...

