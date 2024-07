Polizei Münster

POL-MS: Polizei stellt 42-Jährigen nach sexueller Belästigung und körperlichem Angriff - Geschädigte gesucht

Münster (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Münster haben am Dienstagnachmittag (09.07, 17:30 Uhr) einen 42-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, nachdem er eine Frau in einem Warenhaus sexuell belästigt hatte und einen Jungen An der Clemenskirche körperlich angegangen war.

Nach Angaben eines Ladendetektivs sprach ihn gegen 17:10 Uhr eine Frau an. Sie schilderte ihm, dass ein Mann sie in dem Warenhaus an der Loerstraße sexuell belästigt hatte. Gemeinsam mit einem Kollegen folgte der Detektiv dem bis dato Unbekannten aus dem Geschäft bis zur Straße An der Clemenskirche. Dort beobachteten die Männer, wie der Tatverdächtige unvermittelt einen Jungen schlug, der ihm mit einem Begleiter entgegenkam.

Alarmierte Polizisten stellten den 42-jährigen Deutschen in der Nähe der zweiten Tatörtlichkeit. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens nahmen sie ihn in Gewahrsam. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Geschädigten verließen vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Tatörtlichkeiten. Die Polizei bittet daher die Frau aus dem Warenhaus und den angegriffenen Jungen, sowie seinen Begleiter, sich unter der Rufnummer (0251) 275 0 zu melden.

