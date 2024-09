POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw in der Oldebrüggestraße - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots) - Über das zurückliegende Wochenende drangen Unbekannte in ein im Rohbau befindliches Mehrparteienhaus in der Straße "Auf der Gast" ein und entwendeten aus den dortigen Räumlichkeiten diverses Werkzeug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr