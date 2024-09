POL-WHV: Diebstahl aus Rohbau in Varel - Polizei sucht Zeugen

Bockhorn (ots) - Am Freitag, den 16.08.2024, ereignete sich in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Bereich der Zufahrt zum Ruheforst Klosterhof in Bockhorn im Ortsteil Osterforde eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen am linken Fahrbahnrand abgestellten grauen Pkw Marke Opel Meriva im Bereich des rechten vorderen Radkastens. Zum Unfallhergang sowie zum Verursacher ...

