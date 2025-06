Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Weil am Rhein: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - hier: Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können.

Ursprungsmeldung:

Am Montag, 02.06.2025, in dem Zeitraum zwischen 16.45 Uhr bis 17.40 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft die hintere Beifahrerscheibe eines Fahrzeuges ein und entwendete aus dem Innenraum einen Rucksack. Das Fahrzeug stand in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 420 in Friedlingen. Auch am Montag, in dem Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr, wurde an einem Pkw die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Nach Sachlage wurde aus dem Pkw nichts entwendet. Der Pkw stand auf einem Parkplatz in der Hardtstraße unter der Autobahn.

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 30.05.2025, 12.00 Uhr bis Montag, 02.06.2025, 16.30 Uhr, öffnete eine unbekannte Täterschaft gewaltsam ein Seitenfenster eines Wohnmobiles um in den Innenraum zu gelangen. Hier ist noch nicht bekannt, ob aus dem Wohnmobil, welches in der Gartenstraße stand, etwas entwendet wurde.

