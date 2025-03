Feuerwehr Essen

FW-E: PKW-Brand sorgt für Rauchsäule über Altenessen

Essen-Altenessen, Emscherstraße, 20.03.2025, 16:36 Uhr (ots)

Am Donnerstagnachmittag, dem 20. März 2025, alarmierten zahlreiche Anrufende um 16:36 Uhr die Essener Feuerwehr, weil auf der Emscherstraße in Essen-Altenessen ein geparkter PKW zwischen zwei Mehrfamilienhäusern in Brand geraten war. Sofort wurde durch die Leitstelle ein Löschfahrzeug der Feuerwache Altenessen zu der gemeldeten Adresse entsandt.

Bereits auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte eine Rauchsäule aufsteigen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein SUV der Marke BMW bereits in Vollbrand. Sofort wurde eine Brandbekämpfung mit einem handgeführten Strahlrohr eingeleitet. Um ein Rückzünden auszuschließen, entschied der Einsatzleiter, Schaum als Löschmittel einzusetzen. Diese Maßnahme zeigte schnell Wirkung, so dass der Brand zügig abgelöscht war. Anschließend wurde das Fahrzeug mit der Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert.

Trotz des zügigen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Fahrzeug vollständig aus.

Zur Ermittlung der Brandursache hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen.

Die Essener Feuerwehr war mit den Kräften der Feuerwache Altenessen rund eine Stunde im Einsatz.

