Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/Grießen: Einbruch in Garage- Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.06.2025 gegen 23:00 Uhr wurden wachsame Nachbarn auf einen Einbruch in eine Garage in Grießen aufmerksam. Durch das Geräusch von zerbrechendem Glas wurden die Zeugen hellhörig und konnten im Rahmen einer Nachschau feststellen, dass sich eine unbekannte Person von einer Garage in Richtung Friedhof entfernte. Vor Ort konnten Aufbruchsspuren am Fenster der Garage festgestellt werden. Bislang ist unklar ob Gegenstände entwendet wurden. Der Sachschaden dürfte bei ungefähr 200 EURO liegen. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746 9285 -0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit in Grießen verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell