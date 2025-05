LPI-SHL: Ladendiebe gefasst

Themar (ots) - Ein Mann bemerkte Donnerstagmorgen wie eine Autofahrerin beim Einparken am Kirchplatz in Themar gegen eine Laterne stieß. Er sprach die Frau an, die den Unfall jedoch als nicht so schlimm beurteilte, sich zunächst eine andere Parklücke suchte und anschließend davonfuhr. An der Laterne entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Verursacherin wurde später durch die Polizei festgestellt. Die Frau ...

