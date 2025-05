LPI-SHL: Gebäude beschmiert

Suhl (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagabend gewaltsam in eine Garage in der Franz-Mehring-Straße in Suhl ein. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0124832/2025 beim Inspektionsdienst Suhl. Rückfragen ...

mehr