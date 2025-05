LPI-SHL: Fensterscheibe zerstört

Zella-Mehlis (ots) - Donnerstagvormittag kam es zu einem Brand in einer leerstehenden Garage in der Forstgasse in Zella-Mehlis. Die Feuerwehr löschte die Flammen. In der Garage geriet aus bislang ungeklärter Ursache Unrat in Brand - der Sachschaden liegt im zweistelligen maximal unteren dreistelligen Bereich. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Kriminalpolizei Suhl war vor Ort und ermittelt zur Brandursache. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

