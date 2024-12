POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinpektion Simmern für den 29.11-01.12.2024

Boppard (ots) - Am 30.11.2024 kam es um etwa 21:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann in dem Park am ZAP im Bereich der Runertstraße in Emmelshausen. Zeugen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Boppard zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard Mainzer Str. 42 - 44 56154 Boppard Telefon: 06742 8090 Pressemeldungen der Polizei ...

mehr