Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.02.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen.

Salzgitter, Bad, L 510/Einmündung B 248, 07.02.2025, 14:35 Uhr.

Der Vorfall hatte sich an der L 510 zur Einmündung B 248 ereignet. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei hatten ergeben, dass ein 61-jähriger Geschädigter und Opfer der späteren Straftat an der Einmündung verkehrsbedingt mit seinem Pkw anhalten musste. Ein hinter ihm befindlicher weißer Lkw Skania mit einer WB-Zulassung des Landkreises Wittenberg musste hinter dem Pkw des Geschädigten anhalten.

Der Fahrer des Lkw verließ in dieser Situation sein Fahrzeug, ging direkt zum Opfer und schlug dieses durch die geöffnete Seitenscheibe direkt ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Lkw in Richtung Salzgitter-Bad. Eine Motivlage ist derzeit nicht bekannt. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Alter ca. 40 Jahre, Größe ca. 190 cm, hatte kurze schwarze Haare und soll linksseitig einen Ohrring getragen haben.

Ein Zeuge hatte sich nach der Tat gegenüber dem Opfer zu erkennen gegeben. Leider ist nur noch bekannt, dass der Zeuge in einem Pkw Kia mit einer GS-Zulassung für den Landkreis Goslar unterwegs war. Die Polizei sucht genau diesen Zeugen und bittet ihn, sich an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell