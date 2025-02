Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.02.2025: Pkw kommt von der Straße ab

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, K4 Atzum/Apelnstedt, 17.02.2025, 19:15 Uhr

Am gestrigen Abend gegen 19:15 Uhr befuhr ein 37-jähriger Wolfenbütteler die K 4 in Richtung Apelnstedt. Aus bislang unbekannter Ursachen kam er in einer der dortigen Linkskurven nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam ca. 50 m entfernt auf einem Feld zum Stehen.

Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und auf die Rettungskräfte warten. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Krankenhaus Wolfenbüttel. Nach bisherigem Kenntnisstand verletzte er sich bei dem Unfall schwer.

Der Sachschaden wird auf ca. 5000EUR geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell