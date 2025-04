Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Glottertal: Zigarettenautomat durch Unbekannte gesprengt

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag, 14.04.2025, einen Zigarettenautomaten in der Talstraße in Glottertal gesprengt. Eine Zeugin hatte den beschädigten Automaten am Nachmittag entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen Anwohner um 2.40 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen haben. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Der Automat wurde durch die Sprengung stark beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761/882-2880 entgegen.

oec

