Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Gänsefamilie durch Polizei von Straße gerettet

Werne (ots)

Am Freitagabend (04.04.2025) erhielt die Polizei gegen 19:15 Uhr eine eher seltenere Meldung aus der Bevölkerung: Eine Gans und ihre Küken liefen auf der Uhlandstraße in Werne umher, was für die Tiere und die Verkehrsteilnehmer gleichermaßen gefährlich war.

Polizeibeamte der Polizeiwache Werne machten sich auf den Weg, um der Situation Herr zu werden. Schnell und behutsam wurden die Gans und ihre Küken eingefangen.

Die gesamte Gänsefamilie wurde anschließend zu einem nahegelegenen See gebracht, wo die Tiere gegen 20:20 Uhr in ihrem natürlichen Lebensraum weiterziehen konnten. Die Küken folgten der Mutter sofort und watschelten hinter ihr her, als ob sie genau wussten, dass sie nun in Sicherheit waren.

Die Polizei bedankt sich bei dem aufmerksamen Bürger, der den Vorfall gemeldet und so dazu beigetragen hat, die Tiere als auch Verkehrsteilnehmer vor einer möglichen Gefahr zu bewahren.

Wir möchten an dieser Stelle auch alle Verkehrsteilnehmer daran erinnern, stets aufmerksam zu fahren und auf Tiere zu achten, die sich in der Nähe von Straßen aufhalten könnten.

