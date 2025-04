Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Brand eines Müllbehälters

Bönen (ots)

Am Sonntag (06.04.2025) kam es gegen 01:40 Uhr zu einem Brand in einem Müllbehälter in der Straße Bockeldamm.

Der Brand griff weiterhin auf eine Hecke eines Grundstücks über, die dadurch großflächig beschädigt wurde.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Mülleimer blieb unbeschädigt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02303 9213220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell