Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Geschwindigkeitskontrolle auf Hammer Straße in Werne-Stockum

Werne (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna hat am Freitag, 04.04.2025 eine Geschwindigkeitsüberwachung in Werne-Stockum durchgeführt.

In der Zeit von 07.30 Uhr bis 14.20 Uhr wurde auf der Hammer Straße, in Höhe des Kraftwerks in beide Fahrtrichtungen die Geschwindigkeit von 3330 Fahrzeugen gemessen - bei dort erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft waren davon 312 Fahrzeuge zu schnell.

35 Fahrer/innen bekommen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Insgesamt gab es fünf Fahrverbote.

Der an diesem Tag schnellste gemessene Pkw war mit 112 km/h unterwegs - nach Abzug der Toleranz bleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 58 km/h. Den Fahrzeugführer erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 2 Monate Fahrverbot.

