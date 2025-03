Hemer (ots) - Am Dienstagmorgen brannte im Wald am Glüsingweg ein Hochsitz. Ein Jogger entdeckte das Feuer und verständigte die Feuerwehr. Die Polizei sicherte Spuren und befragte Zeugen. Am Abend kurz nach 20 Uhr loderte an einem leeren Firmengebäude an der Bahnhofstraße ein Feuer. Ein unbekannter Gegenstand brannte. Ein Geländer wurde beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Zeugin schilderte der Polizei, dass sie zwei Jugendliche beobachtet habe. (cris) ...

