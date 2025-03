Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gefährliches "Ja" am Telefon

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Die Falle lauert am Telefon. Einmal "ja" gesagt und schon Geld verloren: Wie es ein Nachrodt-Wiblingwerder der Polizei schilderte, hatte er Anfang Januar einen Anruf eines Call-Centers bekommen. Der Anrufer behauptete, der Nachrodter habe ein Abo abgeschlossen. Doch das könne ganz einfach beendet werden. Er müsse nur am Telefon "Ja" sagen. Drei Monate später wurde ihm Geld für ein angebliches Lotterie-Abo abgebucht. Der Nachrodter bestreitet, solch einen Vertrag abgeschlossen zu haben. Deshalb erstattete er am Montag Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. Die Masche ist leider bekannt: Call-Center bringen die Angerufenen unter irgendeinem Vorwand dazu, am Telefon "Ja" zu sagen. Es besteht der Verdacht, dass die am Tonband aufgenommene Antwort anschließend in einem ganz anderen Kontext verwendet und an eine ganz andere Frage gehängt wird. So soll der Abschluss eines Abos nachgewiesen werden. Betroffene sollten zu einem Anwalt oder zur Verbraucherberatung gehen und sich beraten lassen. Dem Lastschrifteinzug kann bei der Bank innerhalb bestimmter Fristen widersprochen werden. (cris)

