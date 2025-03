Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frau auf Parkplatz bestohlen - Treppe besprüht - Ohne Versicherung unterwegs

Iserlohn (ots)

Ein Helfer hat am Dienstagnachmittag einer 84-jährigen Frau nicht nur geholfen, sondern sie vermutlich auch bestohlen. Die Seniorin meldete sich am Abend bei der Polizei und schilderte ihre Begegnung auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt an der Osemundstraße. Gegen 17.30 Uhr verstaute sie sie ihren Einkauf im Pkw, als sie ein Mann ansprach und Hilfe anbot. Als er wegging, sah sie, dass der Fremde eine Geldbörse in der Tasche hatte, die so ähnlich aussah wie ihre eigene. Doch sie dachte sich nichts weiter dabei, stieg in ihren Wagen und fuhr nach Hause. Dort stellte sie fest, dass ihre Geldbörse weg war. Sie schätzte den Unbekannten auf etwa 30 Jahre und 1,85 bis 1,90 Meter. Er sprach akzentfrei Deutsch, hat kurze, dunkle Haare und trug helle Oberbekleidung. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Ein 29-jähriger Mann besprühte am Dienstagmorgen eine Treppe und eine Warnbake an der Oberen Mühle. Eine Zeugin beobachtete die Tat über eine Videoüberwachung und holte die Polizei. Die Polizeibeamten erkannten den Tatverdächtigen. Außerdem passten die hinterlassenen Initialen zu dem 29-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.

Am Montag um 23.30 Uhr kontrollierte die Polizei An Pater und Nonne einen 20-Jährigen auf einem E-Scooter. Sein Versicherungskennzeichen war abgelaufen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, was der junge Mann aber offenbar nicht verstand. Deshalb stellten die Polizeibeamten den E-Scooter sicher. Der 20-jährige Nachrodt-Wiblingwerder bekam eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Bereits am Donnerstag vergangener Woche war auf der Untergrüner Straße ein 18-jähriger Iserlohner auf einem E-Scooter aufgefallen, weil er ein altes Versicherungskennzeichen hatte. Er sagte, dass der E-Roller einem Freund gehöre. Beide bekamen Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass die blauen Kennzeichen Ende Februar automatisch ausgelaufen sind. Fahrer müssen unbedingt darauf achten, ein neues, in diesem Jahr grünes Blech- bzw. Klebeschild zu erwerben. Ansonsten besteht kein Versicherungsschutz. (cris)

