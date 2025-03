POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn (ots) - Unter https://polizei.nrw/fahndung/162705 ist im Fahndungsportal eine aktuelle Fahndung nach einem Dieb eingestellt worden. Der Mann entwendete Bargeld in dreistelliger Höhe aus einem Massagesalon Am Bilstein. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt jede Dienststelle entgegen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

