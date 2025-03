POL-MK: Brände

Balve (ots) - Unbekannte wollten in den gestrigen Abendstunden zwischen 22.45-23.45 Uhr in eine Firma Im Braukhaussiepen einbrechen. Sie versuchten sich gewaltsam mit Werkzeugen an den Zugängen zum Gebäude, scheiterten aber mit ihrem Versuch. Die Kripo ermittelt und sucht nun Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Gegend beobachtet haben. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

