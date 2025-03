Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen hellen Kleinwagen nach Unfallflucht

Grevenbroich (ots)

Die Fahrerin oder der Fahrer eines hellen Kleinwagens, vermutlich ein Opel Corsa, soll am späten Sonntagabend (02.03.) ein anderes Auto angefahren haben und im Anschluss von der Unfallstelle geflüchtet sein.

Nach Angaben von Zeugen befuhr der Opel gegen 23:00 Uhr die Straße "In der Herrschaft" in Elsen entgegen der erlaubten Fahrtrichtung. Aus bislang unbekannten Gründen touchierte der Kleinwagen in der Einbahnstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen und beschädigte diesen im Frontbereich.

Der Fahrzeugführer gab nach der Kollision Gas und entfernte sich, ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei müsste dessen Auto ebenfalls vorne links beschädigt sein. Wie auf der Fahrbahn erkennbar war, verlor der helle Kleinwagen nach dem Unfall zudem Betriebsflüssigkeit.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell