POL-NE: Randalierer beschädigen Fahrzeuge

Neuss (ots) - Am Montag (3.3.) sind zwei bislang unbekannte Männer in einen Imbiss an der Rheinfährstraße im Neusser Stadtteil Uedesheim eingebrochen. Die Betreiberin der Gastronomie hielt sich gegen 22:45 Uhr im Gebäude auf, als sie durch Geräusche aus dem Verkaufsraum auf das Geschehen aufmerksam wurde. Sie sah zwei Männer, einen davon mit kurzen, dunklen Locken, die beim Anblick der Betreiberin die Flucht ...

