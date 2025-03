Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor

Neuss / Grevenbroich / Meerbusch (ots)

Am Montag (03.03.), gegen 09:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch an der Nierenhofstraße in Neuss. Nach ersten Erkenntnissen betraten drei Unbekannte einen Garten eines Mehrfamilienhauses. Die Tatverdächtigen versuchten ein Fenster aufzuhebeln. Es soll sich um drei Frauen handeln. Eine sei circa 30-40 Jahre alt und die anderen beiden seien circa 20-30 Jahre alt. Sie seien alle schwarz gekleidet gewesen und hatten ihre dunklen Haare zu einem Zopf gebunden. Laut Zeugen haben die Frauen ein südländisches Aussehen und seien in einen silbernen / beigen Ford Fiesta mit dem Kennzeichenfragment "GV" gestiegen.

Ebenfalls am Montag, zwischen 15:10 Uhr und 15:20 Uhr, brachen zwei 14-Jährige in eine Wohnung an der Kirchstraße in Grevenbroich ein. Ein Zeuge hatte die mutmaßlichen Einbrecher beobachtet und umgehend die Polizei informiert. Die eingesetzten Beamten konnte zwei Jugendliche feststellen, welche mit einer Einkaufstüte in der Hand aus einem entglasten Fenster stiegen und über die angrenzenden Dächer flüchteten. An der Einmündung "Fürther Straße / Kurt-Weill-Straße" konnten die beiden Tatverdächtigen angetroffen und kontrolliert werden. Hinter einer Hecke wurde die zuvor mitgeführte Einkaufstüte sichergestellt werden, in welcher sich eine verschlossene Geldkassette sowie ein schwarzer Tresor befand. Die beiden Jugendlichen wurden zu einer Polizeiwache gebracht und an ihre Erziehungsberichtigen übergeben.

An der Webergasse in Meerbusch kam es zwischen Freitag (28.02.), circa 12:00 Uhr, und Montag, etwa 15:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Es wurde Schmuck entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht hat, kann diese unter der Rufnummer 02131 3000 melden. Zugleich will die Polizei Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen dabei unterstützen, sich vor Einbrechern zu schützen. Diese operieren häufig unter Zeitdruck und lassen sich dementsprechend von einfachen Sicherungsmaßnahmen abschrecken. Eine kostenlose und herstellerneutrale Beratung durch die Experten der Polizei vor Ort kann hier Möglichkeiten aufzeigen. Ein entsprechender Termin kann ebenfalls unter 02131 3000 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell