LPI-SHL: Zwei mal ohne Führerschein

Vacha (ots) - In der Zeit vom 07.11.2024, 12:30 Uhr bis 08.11.2024, 06:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Container der Schulspeisung an einer Schule in Vacha. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelang der oder die Täter in das Innere. Hier wurde ein Computer-Terminal und ein Telefon entwendet. Sollte jemand Hinweise zur Tat geben können, meldet er sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter der Nummer: 03695/5510. ...

