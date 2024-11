Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

Zwischen dem 07.11.2024, 14.00 Uhr und dem 07.11.2024, 15.15 Uhr kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit einem auf dem Parkplatz der Agentur für Arbeit in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl geparkten Honda Civic eines 43 jährigen Mannes aus Suhl. Der Unfallverursacher verlies pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Schaden am geparkten Fahrzeug beträgt ca. 2000,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

