Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsordnungswidrigkeit

Suhl (ots)

Durch einen aufmerksamen Bürger wurde am 08.11.2024, gegen 17.05 Uhr dem Inspektiondienst Suhl mitgeteilt, dass sich im Steinweg ein Pkw mit laufendem Motor und eingeschalteter Warnblinkanlage befindet. Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug durch die eingesetzten Polizeibeamten vor der Fielmann-Filiale in der Fußgängerzone im Steinweg festgestellt. Die 44 jährige Fahrzeugführerin sowie ihr etwas aufgebrachter 36jähriger Begleiter gaben an, dass sie bei Fielmann eine Brille abholen wollten und aus diesem Grund direkt vor die Tür gefahren sind. Gegen die Fahrzeugführerin wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet.

