LPI-SHL: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Salzungen (ots) - Am heutigen Freitag (08.11.2024) wurde der 19-Jährige, der am Donnerstag in einer Wohnung in der Otto-Grotewohl-Straße in Bad Salzungen festgenommen wurde, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordenete Untersuchungshaft an. Der Mann sitzt nun in einer Thüringer Justizvollzugsanstalt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 ...

mehr