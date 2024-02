Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht

Ober-Ramstadt (ots)

Am Donnerstag, den 22.02.2024 gegen 17:00 Uhr ereignete sich in der Schießbergstraße Ecke Neugasse in Ober-Ramstadt eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde die linke Seite der Frontstoßstange eines am Fahrbahnrand geparkten silbernen Opel Vectra von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06154 / 6330 - 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin: KK'in Bechtel, PSt. Ober-Ramstadt

