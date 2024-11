Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorführung nach Festnahme - Ergänzungsmeldung

Bad Salzungen (ots)

Am heutigen Freitag (08.11.2024) wurde der 19-Jährige, der am Donnerstag in einer Wohnung in der Otto-Grotewohl-Straße in Bad Salzungen festgenommen wurde, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordenete Untersuchungshaft an. Der Mann sitzt nun in einer Thüringer Justizvollzugsanstalt.

