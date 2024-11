Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubt entfernt

Hildburghausen (ots)

Donnertsag, zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr parkte ein Autofahrer seinen schwarzen BMW auf einem Parkplatz in der Straße "Am Trockenbach" in Hildburghausen. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden im Bereich des rechten vorderen Kotflügels. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort, sondern hatte die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0288908/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

