Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebe nutzen zehn Minuten

Ratscher (ots)

Zwei Personen entfernten sich am Donnerstag zwischen 13:17 Uhr und 13:27 Uhr kurzzeitig von ihrem auf dem Parkplatz des Stausees bei Ratscher abgestellten Pkw. Diese zehn Minuten nutzten bislang unbekannte Täter um eine Autoscheibe zu zerstören und aus dem Fahrzeuginneren zwei Taschen samt den Geldbeuteln zu entwenden. In den Geldbörsen befanden sich die persönlichen Dokumente wie beispielsweise der Personalausweis der Fahrzeuginsassen. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich gesehen haben oder Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0288541/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

