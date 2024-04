Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Eisenach (ots)

Ein 24-jähriger Fahrer eines Audi befuhr heute Morgen die Treboniusstraße in Richtung Mühlhäuser Straße und wollte nach links in diese einbiegen. Gleichzeitig befuhr eine 23-jährige Fahrradfahrerin den Bürgersteig der Mühlhäuser Straße. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Dabei wurde die 23-Jährige leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd)

