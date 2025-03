Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld

Kaarst (ots)

Unter dem Vorwand Heizungen prüfen zu müssen haben sich am Samstag (01.03.), gegen 16:00 Uhr, zwei Männer Zugang zur Wohnung eines 78 Jahre alten Seniors am Rathausplatz in Büttgen verschafft. Nachdem der Wohnungsinhaber seine Geldbörse geholt hatte, um die Gebühr von fünf Euro zu bezahlen, kontrollierte er mit einem der Männer die Heizungen.

Nach der Kontrolle erhielt der Senior eine Quittung und die Männer verließen die Wohnung. Erst später stellte der Kaarster fest, dass aus seiner Geldbörse, die er nach der Zahlung wieder in eine Jacke an der Garderobe gesteckt hatte, ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag fehlte und im Wohnzimmer eine Schublade offenstand.

Beschreibung der falschen Handwerker:

- männlich, asiatisches Erscheinungsbild, circa 30 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, schwarze Haare, dunkle und elegante Kleidung

Der Unbekannte hielt ein Heft in der Hand.

- männlich, asiatisches Erscheinungsbild, circa 30 Jahre alt, etwa 158 Zentimeter groß, schwarze Haare, dunkele und elegante Kleidung

Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Weitere Informationen zum Thema Trickdiebstahl in Wohnung gibt es im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell