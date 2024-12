PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Einkaufsmarkt +++ Falsche Bankmitarbeiter erschleichen Bankkarte und PIN +++ Wohnungseinbruch in Hadamar

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einkaufsmarkt,

Mengerskirchen, Zum Sportzentrum, Mittwoch, 18.12.2024, 23:30 Uhr

(cw)Mittwochnacht brachen Diebe in einen Einkaufsmarkt in Mengerskirchen ein. Dabei hatten sie es auf Zigaretten abgesehen.

Gegen 23:30 Uhr hebelten die Täter eine Tür des Marktes in der Straße "Zum Sportzentrum" auf und begaben sich zielstrebig in den Kassenbereich. Dort stahlen sie eine größere Menge an Zigaretten und flüchteten. Vermutlich handelte es sich bei den Einbrechern um drei Männer. Eine der Personen trug eine helle Hose, helle Schuhe und eine dunkle Kapuzenjacke mit hellen Anteilen an den Schultern. Eine zweite Person trug eine dunkle Hose sowie eine dunkle Jacke und einen hellen Kapuzenpullover. Der letzte Täter war mit heller Weste und Hose sowie einem dunkelgrauen Kapuzenpullover bekleidet. Das Trio verursachte einen vierstelligen Sachschaden, der Wert der entwendeten Zigaretten muss noch ermittelt werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 mitzuteilen.

2. Falsche Bankmitarbeiter erschleichen Bankkarte und PIN,

Limburg, Dienstag, 17.12.2024

Bereits am Dienstag versuchten Betrüger in Limburg erneut, die Bankkarte und die dazugehörigen PIN zu ergaunern. Telefonisch wurde einer Frau aus Limburg von einem Mann vorgegaukelt, er sei Mitarbeiter einer Bank und eine Firma hätte widerrechtlich versucht, etwas von ihrem Konto abzubuchen. Auch teilte er der Frau mit, dass ein Mitarbeiter die Bankkarte nun abholen müsse und er dazu auch die PIN erfahren müsse, was die Dame auch tat. Wenig später erschien ein Mann bei ihr, der auch die Bankkarte abholte. Glück im Unglück hatte die Frau, da sie den Betrügern aus Nervosität die falsche Zahlenkombination mitteilte. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen immer kritisch zu sein. Niemals werden Mitarbeitende eines Geldinstituts Sie am Telefon oder persönlich nach Ihrer PIN fragen oder Ihre Bankkarte fordern. Lassen Sie sich von fremden Personen am Telefon niemals unter Druck setzen. Beenden Sie im Zweifelsfall das Gespräch und wenden Sie sich an die Mitarbeitenden Ihrer Bank oder Ihrer Polizeidienststelle.

3. Wohnungseinbruch in Hadamar,

Hadamar, Hundsanger Straße, Mittwoch, 18.12.2024, 10:23 Uhr

Am Mittwochvormittag versuchten Unbekannte in Hadamar, in ein Haus einzubrechen.

Um 10:23 Uhr wurden die Anwohner eines Hauses in der Nähe der Hundsanger Straße aufgeschreckt, als mehrere Personen versuchten, mit massiver Gewaltanwendung in ein Haus einzudringen. Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt wurden, flohen sie zunächst zu Fuß und später mit einem schwarzen Audi. Auf der Suche nach den Tätern setzte die Polizei neben Diensthunden auch einen Polizeihubschrauber ein. Der gesuchte Audi wurde wenig später in Hadamar in der Kirchgasse in Höhe der Hausnummer 31 aufgefunden. Die Kriminalpolizei Limburg bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise auf die Täter oder den schwarzen Audi.

