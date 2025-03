Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Raub auf 14-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Jüchen (ots)

Am Sonntag (02.03.) wurde ein 14-Jähriger Opfer eines versuchten Raubs. Unbekannte Täter fordern Herausgabe von Geld, machen aber keine Beute.

Gegen 14:15 Uhr war der Jugendliche in Richtung Bahnhof Hochneukirch unterwegs. Auf dem Weg dorthin, auf der Bahnhofstraße, wurde er von zwei weiteren Jugendlichen im Alter von etwa elf und 16 Jahren angesprochen. Die beiden forderten den Hochneukirchener sogleich zur Herausgabe seines Geldes auf. Der jüngere der beiden Täter habe dabei ein Klappmesser in der Hand gehalten und dem Älteren zudem ein Pfefferspray überreicht. Mit diesem sprühte der Ältere nach ersten Erkenntnissen in Richtung des Opfers, traf es aber nicht. Da der 14-jähriger der Aufforderung sein Geld herauszugeben nicht nachkam, schlug ihn der Jüngere ins Gesicht. Die beiden Täter entfernten sich anschließend ohne Beute in Richtung Bahnhof. Beide Personen werden als männlich, mit südländischem Erscheinungsbild, dunklen Haaren und dunkler Bekleidung beschrieben.

Das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich hat die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und den Tätern übernommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zur Tataufklärung geben können. Diese nimmt die Polizei unter der 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell