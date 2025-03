Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche im Kreisgebiet - Polizei sucht Zeugen

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im Rhein-Kreis Neuss zu mehreren Einbrüchen gekommen.

Einer davon ereignete sich am Freitag (28.2.), zwischen 19:30 Uhr und Mitternacht, an der Burgunderstraße in Neuss-Furth. Vermutlich über die Balkontür gelangten die Unbekannten in die Wohnung. Angaben über mögliche Tatbeute können bisher nicht gemacht werden. Zeugenhinweise ergaben, dass sich ab etwa 20:30 Uhr ein junger Mann mit einem Hund für etwa eine halbe Stunde vor der Tatörtlichkeit aufgehalten haben soll. Eine genauere Beschreibung ist derzeit nicht möglich.

Ebenfalls am Freitag drangen zwischen 17:30 Uhr und 23:15 Uhr mutmaßliche Einbrecher an der Mataréstraße im Meerbuscher Ortsteil Büderich in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Der Einstieg erfolgte vermutlich über ein Fenster. Im Inneren wurden die Räume durchwühlt, die Tatverdächtigen entkamen mit Schmuck und Bargeld.

Gescheitert ist ein Einbruchsversuch am Freitag zwischen 16 Uhr und 23:30 Uhr an der Rheinfährstraße in Neuss-Uedesheim. Hier wurde ein Fenster an der Rückseite des Mehrfamilienhauses aufgebrochen, allerdings sind der oder die unbekannten Tatverdächtigen offenbar nicht ins Gebäude gelangt.

In der Zeit zwischen Freitag (28.02.), 18:30 Uhr, und Samstag (1.3.), 00:30 Uhr, drangen bislang Unbekannte in ein Haus an der Dorfstraße, ebenfalls in Büderich, ein. Vermutlich über den Balkon gelangten die mutmaßlichen Täter in die Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses und durchwühlten die Räume. Ob dabei Beute gemacht wurde, ist aktuell noch unklar. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Vorfälle prüft die Polizei hier einen eventuellen Zusammenhang.

Ebenfalls eingebrochen wurde in der Zeit von Freitag (28.02.), 14 Uhr, bis Sonntag (2.3.), 12:30 Uhr, auf der Koniferenstraße im Dormagener Stadtteil Nievenheim. Die Tatverdächtigen gelangten offenbar ins Gebäude, indem sie das Gitter eines Kellerfensters gewaltsam aus der Verankerung rissen. Die entstandene Schadenshöhe ist noch unklar.

Am Samstag zwischen 16:15 Uhr und 19:10 Uhr schlugen Diebe offenbar in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Lange Hecke in Kaarst zu. Vermutlich gelangten sie über ein Nachbargrundstück und ein Gartentor auf das Gelände, bevor sie die Terrassentür im Erdgeschoss aufbrachen. Es wurden offenbar Wertgegenstände gestohlen.

In der Zeit zwischen Samstag (12 Uhr) und Sonntag, 11:30 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch, diesmal an der Beethovenstraße in Kaarst-Büttgen. Hier wurde die Eingangstür des Einfamilienhauses aufgehebelt.

Ebenfalls ist die Polizei auf der Suche nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Zeit zwischen Sonntag (2.2.), und Freitag (28.2.), einen Einbruch an der Plankstraße in Neuss-Furth verübt haben. Möglicherweise gelangten die Einbrecher durch Aufhebeln der Balkontür in die Wohnung. Ob Beute gemacht wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Das Kriminalkommissariat 14 bittet dabei auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Mithilfe.

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht hat, kann diese unter der Rufnummer 02131 3000 melden.

Zugleich will die Polizei Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen dabei unterstützen, sich vor Einbrechern zu schützen. Diese operieren häufig unter Zeitdruck und lassen sich dementsprechend von einfachen Sicherungsmaßnahmen abschrecken. Eine kostenlose und herstellerneutrale Beratung durch die Experten der Polizei vor Ort kann hier Möglichkeiten aufzeigen. Ein entsprechender Termin kann ebenfalls unter 02131 3000 vereinbart werden.

