POL-NE: Positiver Alkoholtest bei Fahrzeugführer

Neuss (ots)

Am Freitag (28.02.), gegen 22:50 Uhr, beabsichtigten eingesetzte Beamte ein Fahrzeug auf dem Europadamm in Fahrtrichtung Hammfeld zu kontrollieren, da dieses offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Fahrer fuhr von dort auf die Stresemannallee ab und setze seine Fahrt in Richtung "Am Obertor" fort. An der Zitadellstraße kam das Fahrzeug, welches mit drei Personen besetzt war, in einer Parklücke zum Stehen. Als die Beamten den Fahrzeugführer kontrollieren wollten, legte er den Rückwärtsgang ein und kollidierte dabei mit dem Streifenwagen, welcher hinter dem Auto abgestellt war. Der 37-jährige Fahrer, ein Mann aus Belarus, wurde festgenommen und zu einer Wache gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, eine Blutprobe wurde ihm entnommen. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung und Abschluss weiterer polizeilicher Maßnahmen konnte der 37-Jährige die Wache wieder verlassen.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen. Der Fahrer muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss verantworten.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei des Rhein-Kreis Neuss darauf hin, dass das Fahren unter Alkohol ein erhebliches Risiko für die eigene Sicherheit und das Leben unbeteiligter Verkehrsteilnehmer darstellt. Die Polizei führt regelmäßig und gezielt Kontrollen durch und geht konsequent gegen Alkohol und Betäubungsmittel am Steuer - und auch am Lenker von Fahrrad oder Scooter - vor.

