POL-UN: Schwerte - Nach Verkehrsunfallflucht werden Zeugen und eine flüchtige Pkw-Fahrerin gesucht

Werne (ots) - Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna hat am Freitag, 04.04.2025 eine Geschwindigkeitsüberwachung in Werne-Stockum durchgeführt. In der Zeit von 07.30 Uhr bis 14.20 Uhr wurde auf der Hammer Straße, in Höhe des Kraftwerks in beide Fahrtrichtungen die Geschwindigkeit von 3330 Fahrzeugen gemessen - bei dort erlaubten 50 km/h innerhalb ...

