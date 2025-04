Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Polizeihauptkommissarin Eve Wedel ist neue Beamtin des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Bönen

Bönen (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna hat am Montag (07.04.2025) zusammen mit Landrat und Behördenleiter Mario Löhr und dem Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Torsten Juds sowie Kamens Wachleiter, Erster Polizeihauptkommissar Stefan Achnitz, dem Leiter des Bezirks- und Schwerpunktdienstes für Bergkamen, Bönen und Kamen, Polizeihauptkommissar Dirk Preker sowie Bürgermeister Stephan Rotering, Polizeihauptkommissarin Eve Wedel als neue Beamtin des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Bönen vorgestellt.

Schon seit Sommer 2024 ist sie für den Bereich "Bönen West" zuständig.

Eve Wedel ist seit 1997 bei der Polizei, seit dem Jahr 2000 ist sie in der Kreispolizeibehörde Unna. Nach Stationen im Wach- und Wechseldienst in den Polizeiwachen Schwerte und Unna ging es 2018 für ein Jahr auf die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Unna. Danach wechselte sie 2019 zum Verkehrsdienst und übernahm dort 2020 eine Position im Team der Verkehrssicherheitsberater. In dieser Funktion führte sie Radfahrausbildungen an Grundschulen durch und überprüfte zahlreiche Fahrräder junger Verkehrsteilnehmer. Kinder und Jugendliche sicher im Umgang im Straßenverkehr zu machen, stand bis Sommer 2024 an oberster Stelle ihrer Tätigkeit als Polizistin.

An ihrer Arbeit als neue Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamtin mag Eve Wedel besonders den engen Kontakt zu ihrem "Bezirk", die Menschen, die mit ihren Sorgen und auch Anregungen zu ihr kommen.

In ihrer Freizeit mag sie es, auch mal "abzuschalten": beim Fahrradfahren, wandern oder schwimmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell