Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Vorfahrtsverletzung, zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Breisach - Am Mittwoch 04.06.2025 kam es an der Einmündung der L 104 zur Bundesstraße 31 zu einem Verkehrsunfall. Nach Stand der Ermittlungen missachtete der Fahrer eines aus Richtung Vogtsburg an der Einmündung stehenden Citroen beim Einfahren in die B 31 die Vorfahrt eines aus Richtung Autobahn heranfahrenden BMW. Beide Insassen des BMW wurden durch die Kollision leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von ca. 19.000 Euro. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet. Das Polizeirevier Breisach hat den Verkehrsunfall aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell