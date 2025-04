POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Limburgerhof (ots) - Im Zeitraum vom 04.04.2025 - 06.04.2025 wurde durch bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis am Burgunder Platz eingebrochen. Die Täter gelangen über ein Küchenfenster in die Praxis und entwendeten eine Geldkassette. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Rückfragen bitte an: ...

