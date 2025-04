Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Zeugenaufrufe nach Einbrüchen, gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht, Brände von Küche und Fahrzeug, E-Bike-Akku explodiert, Bahnverkehr wegen betrunkenem Jugendlichen eingestellt

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

B293/ Schwaigern: Wer wurde am Freitag von überholendem Audi gefährdet?

Am Freitagvormittag kam es auf der Bundesstraße 293 bei Schwaigern zu einem riskanten Überholmanöver eines Audis. Dessen 31-jähriger Fahrer fuhr gegen 11 Uhr in Richtung Gemmingen, als er in einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor dem Friedwald eine Fahrzeugkolonne von mindestens drei Fahrzeugen überholte und dabei mehrere entgegenkommende Fahrzeuge gefährdete. Beim Versuch, einen vorausfahrenden Lkw ohne freie Sicht auf den Gegenverkehr zu überholen, musste der Fahrer seinen Überholvorgang wegen entgegenkommenden Fahrzeugen abbrechen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, scherte er nach rechts auf seine ursprüngliche Fahrspur ein. Hierbei mussten mehrere der überholten Fahrzeuge, darunter auch eine zivile Polizeistreife, ihre Geschwindigkeit deutlich reduzieren, um eine Kollision zu verhindern. Auch ein entgegenkommendes Auto musste stark abbremsen und augenscheinlich nach rechts ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Der 31-Jährige und sein Audi wurden anschließend in Gemmingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Fahrerin oder den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs sowie die Lenker der überholten Fahrzeuge, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Neckarsulm: E-Bike Akku explodiert

Am Freitagmittag explodierte in Neckarsulm ein beschädigter E-Bike Akku. Zeugen hatten gegen 12 Uhr die Polizei und Feuerwehr wegen mehrerer Explosionsgeräusche im Finkenweg gerufen. Nach ersten Ermittlungen reparierte ein Mann einen Akku eines E-Bikes. Da sich das Akku-Pack beim Reparaturvorgang erwärmte, brachte der Bastler es sicherheitshalber ins Freie. Dort explodierten daraufhin mehrere der Akkuzellen. Der Mann konnte die brennenden Akkus selbstständig vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Eppingen: Brand in Küche

Die Feuerwehr rückte am Freitagnachmittag zu einem Brand in einem Eppinger Mehrfamilienhaus aus. Um kurz vor 16 Uhr meldeten Zeugen das Feuer in der Leiergasse. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte bereits Rauch aus dem Gebäude fest und konnten die Flammen schnell in einer Küche im ersten Obergeschoss lokalisieren und diese schließlich löschen. Ein 52 Jahre alter Bewohner wurde durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet und anschließend im Rettungswagen medizinisch versorgt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann gab an, Pommes in einer Fritteuse zubereitet zu haben, als es plötzlich zu einem Fettbrand kam. Es wurden keine weiteren Personen verletzt. An dem historischen Fachwerkhaus entstand ein hoher Sachschaden.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Modegeschäft gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Modehaus in der Heilbronner Fügerstraße. Über die Tiefgarage verschafften sich der oder die Unbekannten zwischen 1:50 Uhr und 4:50 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Bekleidungsgeschäft. Im Inneren versuchten die Einbrecher gewaltsam einen Tresor zu öffnen, scheiterten aber. Ob die Unbekannten Diebesgut an sich bringen konnten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auch der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung der Fügerstraße beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 unter der Telefonnummer entgegen.

Heilbronn: Einbruch bei Versorgungsbetrieben - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch auf dem Gelände eines lokalen Energieversorgers in der Heilbronner Etzelstraße. Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen 3 Uhr und 7 Uhr Zutritt zu einem Bürogebäude. Dort versuchten die Einbrecher gewaltsam mehrere Bürotüren zu öffnen. Bei zwei Büros gelang das Eindringen und die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Der oder die Unbekannten versuchten außerdem Fahrzeuge auf dem Betriebshof zu öffnen, was in einem Fall auch gelang. Ob bei der Tat etwas entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen rund um die Etzelstraße machen konnten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Obersulm-Willsbach: Einbruch in Sozialeinrichtung - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Wochenende brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Sozialeinrichtung in Obersulm-Willsbach ein. Nach bisherigen Ermittlungen drangen der oder die Täter zwischen 16 Uhr am Freitagnachmittag und 17 Uhr am Sonntagnachmittag ins Innere des Gebäudes in der Dimbacher Straße ein. Dort hebelten sie die Tür zu einem Besprechungsraum auf und öffneten gewaltsam mehrere Spinde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Ob und in welchem Umfang Diebesgut entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Dimbacher Straße gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Untergruppenbach-Donnbronn: Mercedes bei Probefahrt ausgebrannt

Wohl aufgrund eines technischen Defekts brannte am Sonntag auf einem Parkplatz an der Landesstraße 1111 bei Untergruppenbach-Donnbronn ein Mercedes aus. Die A-Klasse konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Diese konnte allerdings nicht verhindern, dass das Fahrzeug komplett ausgebrannte. Das Fahrzeug war gegen 12:30 Uhr Rahmen einer Probefahrt von Heilbronn in Richtung Untergruppenbach unterwegs gewesen, als die Insassen bei Donnbronn Rauch aus der Mittelkonsole und der Lüftung bemerkten. Es gelang allen drei Personen unverletzt aus dem Fahrzeug zu steigen. Die Landessstraße musste während der Lösch- und Abschlepparbeiten vollständig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Weitere Sach- oder Personenschäden entstanden nicht.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Kellerräume gesucht

Am Samstag kam es zu einem Einbruch in die Kellerräume eines Wohnhauses in der Karlsruher Straße in Heilbronn. Bislang unbekannte Täter betraten das Wohnhaus zwischen 17 Uhr und 19:00 Uhr, vermutlich durch eine offenstehende Haustüre, und begaben sich in die Kellerräume. Dort verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu zwei einzelnen Kellerräumen. Aus einem der Kellerräume wurde ein E-Bike entwendet. Im weiteren Kellerraum wurde ersten Erkenntnissen nach nichts gestohlen. Anschließend flüchteten der oder die Täter mit dem entwendeten Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die am Samstag im Bereich der Karlsruher Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der 07131 74790 zu melden.

Roigheim: Partynacht endet mit eingestelltem Bahnverkehr

Wegen einer Person auf den Gleisen musste am Sonntagmorgen der Zugverkehr bei Roigheim zwischenzeitlich eingestellt werden. Gegen 7:30 Uhr meldete ein Lokführer, dass er in der Nähe des Hauptbahnhofs Roigheim eine Person auf den Bahngleisen gesehen habe, woraufhin er sofort eine Vollbremsung einleitete. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte, wurde der Bahnverkehr vorsorglich eingestellt. Die Feuerwehr suchte daraufhin die Gleisanlagen intensiv ab, auch unter Zuhilfenahme einer Drohne - konnte jedoch keine Person, sondern lediglich einen verlorenen Gürtel finden. Gegen 09:30 Uhr meldete schließlich ein Zeuge eine Person, die auf einem Radweg entlang der Gleise in Möckmühl am Boden gelegen habe. Eine Polizeistreife und die Besatzung eines Rettungswagens trafen daraufhin einen 17-Jährigen an, der stark alkoholisiert angab, lediglich von einer Party nach Hause gelaufen zu sein. Ein Atemtest zeigte einen Wert von fast 1,7 Promille an. Auch der Gürtel, der an den Bahngleisen gefunden worden war, gehörte dem Jugendlichen. Er wurde wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr belehrt und an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

