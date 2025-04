Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Tätliche Angriffe auf Polizisten und Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Betrunkener Fahrradfahrer stürzt mehrfach und wehrt sich gegen Polizisten

Am Samstagabend wurde ein betrunkener Fahrradfahrer in Kupferzell gemeldet der mehrfach gestürzt war und versuchte seinen Weg fortzusetzen. Beim Eintreffen der Streife fand man den 34-jährigen Mann gegen 18 Uhr schlafend vor einer Grundstücksauffahrt in der Straße Obere Vorstadt. Nachdem er aufgeweckt werden konnte, schaffte er es nur mit großer Mühe selbstständig aufzustehen. Da er zudem stark nach Alkohol roch, sollte ein Atemalkoholtest durchgeführt werden. Hierzu war der Mann aufgrund seiner starken Alkoholisierung jedoch nicht in der Lage. Als er daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde, legte er zunehmend ein aggressives Verhalten an den Tag, trat einem Arzthelfer gegen den Kopf und wehrte sich gegen die Beamten. Der 34-Jährige durfte seinen Rausch daraufhin in einer Zelle des Polizeireviers Öhringen ausschlafen. Er hat nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu rechnen.

Öhringen: Topf auf Herd vergessen

Am Sonntagabend kam es in einem Öhringer Mehrfamilienhaus in der Lindenallee zu einer Rauchentwicklung, nachdem ein Bewohner vergessen hatte, einen Herd auszuschalten. Er hatte dort einen Topf mit Wasser, Waschmittel und einem Hemd abgestellt, bevor er gegen 18:30 Uhr das Haus verließ. Um 19:45 Uhr löste die Rauchentwicklung die Rauchmelder aus, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Diese rückte mit 26 Einsatzkräften an und konnten die Rauchentwicklung rasch unterbinden. Es wurden glücklicherweise weder Personen verletzt noch entstand Sachschaden.

Künzelsau: Jugendliche mit starkem Alkoholkonsum und Widerstand gegen Polizeibeamte

Im Rahmen eines Vermisstenfalls wurden am Sonntagabend drei stark alkoholisierte Jugendliche in der Künzelsauer Allee angetroffen. Gegen 20:30 Uhr waren zwei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren aufgrund ihrer Alkoholintoxikation nicht mehr ansprechbar und mussten ins Krankenhaus transportiert werden. Ihre 15-jährige Freundin störte die Rettungsmaßnahmen und verhielt sich auch aggressiv gegenüber den Polizisten. Als sie zu ihren Erziehungsberechtigten gefahren werden sollte, trat sie nach den Polizisten und sprach wüste Beleidigungen aus. Zudem beschädigte sie während dem Transport das Polizeifahrzeug. Nachdem sich die 15-Jährige selbst durch ihre Mutter nicht beruhigen ließ, wurde sie in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Sie hat nun mit Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung zu rechnen.

