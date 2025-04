POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 27.04.2025 MIT EINEM BERICHT AUS DEM NECKAR-ODENWALD-KREIS

Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Osterburken: Zeugen nach Einbruch gesucht Unbekannte brachen am Donnerstag in ein Mehrparteienhaus in Osterburken ein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 6 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich der oder die Einbrecher auf unbekannte Weise Zugang zu dem Gebäude in der Straße "Am Zehntkeller", öffneten einen Verwaltungsraum und ...

mehr