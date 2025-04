Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Betrunken mit dem Fahrrad zur Polizei gefahren, Verkehrskontrollen anlässlich Festivals, Kiosk am Bahnhof besprüht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: 19-Jähriger fährt betrunken zur Polizei

Im Zuge von Ermittlungen des Polizeireviers Bad Mergentheim, wurde ein 19-jähriger Beschuldigter am gestrigen Donnerstag dorthin vorgeladen. Der junge Mann kam, gegen 19:40 Uhr, mit seinem Mountainbike - leider offensichtlich betrunken. Ein Alkoholtest ergab eine mutmaßliche Alkoholisierung von über 2,4 Promille. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Königshofen/Tauberbischofsheim-Dittigheim: Kontrollen im Zuge von Festival

Anlässlich des am 25. Und 26. April stattfindenden "Keep It True"-Festivals in der Tauberfrankenhalle in Lauda-Königshofen und der damit einhergehdenen "Warm Up Party" in Tauberbischofsheim- Dittigheim, wurden gezielt Anfahrtskontrollen durch Kräfte des Polizeireviers und des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim durchgeführt. Der Fokus wurde auf die Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr gelegt. Insgesamt vier Fahrer stehen nun im Verdacht ihr Fahrzeug unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Zwei Autofahrer konnten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Bei drei Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. Bei ebenfalls drei Kontrollierten wurden Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt, zwei weitere haben widerrechtlich das Mobiltelefon benutzt, drei waren nicht vorschriftsgemäß angegurtet.

Lauda-Königshofen/Lauda: Bahnhofskiosk beschmiert

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschmierten Unbekannte den Bahnhofskiosk in Lauda. Die Schmierfinken sprühten mit schwarzer Farbe den Schriftzug "FCK AFD" auf die hölzernen Fensterläden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen, unter der Telefonnummer 09343 62130, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell