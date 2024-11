Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr Bocholt

Bocholt (ots)

Am Donnerstag war die Feuerwehr Bocholt in mehreren Bereichen im Stadtgebiet und darüber hinaus im Einsatz. Die Feuerwehrleute mussten eine Vielzahl von Einsatzlagen abarbeiten. Dabei wurden sowohl Hilfeleistungen als auch Brandmeldungen und ein Gefahrguteinsatz (ABC-Zug Kreis Borken) durchgeführt.

Insgesamt fünf Hilfeleistungen, darunter Ölspuren, eine Notfalltüröffnung und Unterstützung bei einer Reanimation in einem Supermarkt, beschäftigten die Einsatzkräfte über den gesamten Tag hinweg. Zusätzlich wurden sie zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage an der Robert-Bosch-Straße alarmiert. Es handelte sich jedoch um eine Fehlalarmierung. Ein weiterer, besonders anspruchsvoller Einsatz war der Gefahrguteinsatz in der Gemeinde Südlohn. Hier unterstützten speziell geschulte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bocholt im Rahmen des ABC-Zuges des Kreises Borken. Ein Gefahrstoffaustritt erforderte eine umfassende Gefährdungsbeurteilung und eine koordinierte überörtliche Zusammenarbeit mit den anderen Wehren im Sinne der Gefahrenabwehr.

Neben den oben genannten Einsätzen wurde auch der Rettungsdienst stark gefordert. Im Laufe des gesamten Tages waren auch noch 53 Rettungsdiensteinsätze abzuarbeiten. Hier handelte es sich sowohl um Einsätze der Notfallrettung als auch Krankentransporte

