FW Bocholt: Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt (ots)

Die Feuerwehr Bocholt hat am Montag traditionell den St. Martinszug in der Bocholter Innenstadt begleitet. Nach dem Einsatz versammelten sich die Mitglieder der Einsatz- und Ehrenabteilung zum jährlichen Kameradschaftsabend. Dabei standen die Anerkennung langjähriger Mitgliedschaften sowie Beförderungen im Fokus.

In feierlichem Rahmen überreichten der erste Stadtrat Björn Volmering, der Leiter der Feuerwehr sowie seine Stellvertreter die Auszeichnungen. Für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung wurden Thomas Enk und Hans Bernd Schlenter mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold mit Goldkranz geehrt. Weitere Ehrungen für ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft erhielten die Mitglieder der Ehrenabteilung Karl-Heinz Dekker, Werner Telahr, Franz-Josef Eijpe und Ewald Meteling.

Für 40 Jahre Dienst wurde Willehad Eiting gewürdigt, während Dirk Vriesen, Marc Steverding und Dirk van Boxel das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 35-jährige aktive Mitgliedschaft erhielten.

Auch Beförderungen wurden ausgesprochen: Hendrik Nienhaus wurde zum Feuerwehrmann befördert. Sarah Winter, Anna Tepaße, Malte Bertram und Mohammad Azrak dürfen sich nun Oberfeuerwehrfrau bzw. Oberfeuerwehrmann nennen. Kathrin Damhus wurde zur Hauptfeuerwehrfrau befördert.

