FW Bocholt: Internationale Ehrungen und Beförderungen im Löschzug Suderwick

Am vergangenen Samstagnachmittag, den 09.11.2024 hat die Einsatzabteilung und die Ehrenabteilung des Löschzuges Suderwick sowie die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Bocholt -Gruppe Suderwick- den Martinszug begleitet und bei der Absicherung der Zugstrecke unterstützt.

Im Anschluss an den Martinszug in Suderwick fand im Feuerwehrhaus in Suderwick der Martinsabend des Löschzuges Suderwick statt.

Dirk Arping und Marco Heisterkamp von der Feuerwehr Bocholt durften folgende Ehrungen und Beförderungen vornehmen:

Für 25-jährige aktive Dienstzeit in der Feuerwehr erhielt Hauptbrandmeister Simon Derrez das Feuerwehrehrenzeichen des Landes NRW in Silber.

Die Ehrenurkunde des Verbandes der Feuerwehren in NRW für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielten der ehemalige Leiter der Feuerwehr Bocholt Branddirektor Thomas Deckers und Unterbrandmeister Jörg Straatman.

Die Ehrenurkunde des Verbandes der Feuerwehren in NRW für 10 jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielt Hauptfeuerwehrfrau Maite Fisser.

Martin Kamperschroer wurde zum Hauptbrandmeister, Maite Fisser zur Hauptfeuerwehrfrau und Joel Boehnicke zum Oberfeuerwehrmann befördert.

An diesem Abend, gab es eine ganz besondere Beförderung: Der Niederländer Damon Tebeest wurde zum Feuerwehrmann befördert. Da es in der Gemeinde Dinxperlo keine Jungendfeuerwehr gab, ist Damon 2019 in die Jugendfeuerwehr Bocholt Gruppe Suderwick eingetreten. Im Januar 2024 begann Damon dann die Grundausbildung zum Feuerwehrmann. Seit Juni 2024 ist Damon nun Teil der Einsatzabteilung des Löschzuges Suderwick. Eine solcher Lebenslauf ist in NRW einzigartig. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Damon Tebeest den ersten niederländischen Erwachsenen in der Feuerwehr Bocholt begrüßen konnten.

Übertritte in die Ehrenabteilung:

Nach 48 Jahren aktiver Mitgliedschaft in der Feuerwehr Bocholt ist Ludger Boland in die Ehrenabteilung übergetreten. Ludger war bis zuletzt in der Einsatzabteilung sehr aktiv und ein ausgesprochen geschätzter Kollege und sehr guter Maschinist. Wir danken Ludger ganz herzlich für sein unermüdliches Engagement im Einsatz- und Übungsdienst.

Ebenfalls ist Marc Bruckmann aufgrund beruflicher Veränderungen in die Ehrenabteilung der Feuerwehr Bocholt übergetreten. Marc hat Bocholt aus beruflichen Gründen verlassen, ist aber weiterhin aktiv im Einsatzdienst der Feuerwehr Bremerhaven tätig.

International ging es weiter, als die Feuerwehrleistungsabzeichen verliehen wurden. Seit mittlerweile zwei Jahren nehmen am Kreisleistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Borken die KollegInnenn und Kollegen aus Dinxperlo und Suderwick mit einer gemeinsamen Gruppe teil. Die "Dinxperwicker" Gruppe hat auf dem Leistungsnachweis in Epe im September 2024 hervorragende Leistungen gezeigt.

Folgende Leistungsstufen wurden erworben: Brandweer Dinxperlo: 1. Teilnahme "Bronze" Daphne Kleinhesseling, Torsten Klug, Charlotte ten Heppe.

2. Teilnahme

Ralf Bluemink, Mark Bongers, Dewi Tebeest, Andre Wienholts

Löschzug Suderwick:

1. Teilnahme "Bronze", Damon Tebeest 3. Teilnahme "Silber", Louisa Schumacher 6. Teilnahme, Anika Vienenkötter, Lukas Brink 8. Teilnahme Markus Enk 10. Teilnahme "Gold mit blauem Hintergrund" Jennifer Palitza 12. Teilnahme Florian Sickmann 14. Teilnahme Philipp van Hummel, Nico Vienenkötter 17. Teilnahme Elmar Döink 19. Teilnahme Björn Hormann 28. Teilnahme Robert Klaassen 29. Teilnahme Carsten Brünninghoff

